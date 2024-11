Nächster Titel! Littler mit Rekord-Show

Nächstes Turnier, nächster Rekord und nächster Turniersieg für Luke Littler! Die Darts -Sensation begeistert weiter und holt sich mit dem Grand Slam of Darts ihren nächsten Major-Erfolg. Es war der erste bei einem Ranking-Major - ein weitere Meilenstein in einer jetzt schon außergewöhnlichen Karriere. Littler besiegte im Finale Martin Lukeman mit 16:3 und stellte gleich noch einen Rekord auf, der zuvor elf Jahre Bestand hatte.

Nach frühem 0:2-Rückstand drehte Littler im Finale so richtig auf. Er gewann unglaubliche 15 Legs in Folge, ehe sein Gegner sich im vorletzten Leg immerhin noch ein Leg sichern konnte. Doch danach machte „The Nuke“ kurzen Prozess, verwandelte seinen zweiten Match-Dart und sicherte sich den Turniersieg.

Grand Slam of Darts: Littler dominiert Finale

Der Sieg in Wolverhampton könnte für Littler ein gutes Omen für die bald anstehende Darts-WM in London (15. Dezember bis 3. Januar) sein. Die vergangenen beiden Sieger des Grand Slam of Darts, Michael Smith und Luke Humphries, krönten sich in der Folge zum Weltmeister. Littler selbst hatte im vergangenen Jahr noch gegen Humphries im WM-Finale verloren. In diesem Jahr gilt er als einer der großen Favoriten auf den Titel.