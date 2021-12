Darts-WM 2022: Damon Heta schlägt Luke Woodhouse nach Buhrufen der Fans

„Es ist ein unschöner Trend geworden“, urteilte Deutschlands frühere Nummer eins Max Hopp während der Übertragung in seiner Funktion als SPORT1 -Experte. Tatsächlich waren während dieser WM bereits mehr Spieler ausgebuht worden, ohne sich etwas zu Schulden kommen zu lassen.

Heta ließ sich davon jedoch nicht beirren - auch wenn er nach Gewinn des ersten Satzes versuchte, das Publikum im Ally Pally mit Gesten noch einmal anzustacheln: Der 34-Jährige gewann sein Zweitrundenmatch gegen den Engländer Luke Woodhouse mit 3:1 in Sätzen.

Lediglich im dritten Satz, der mit 3:2 an „Woody“ ging, zeigte sich Heta insbesondere auf die Doppel eiskalt. Beim Scoring hatte Woodhouse weitgehend die Nase vorne, konnte die Legs jedoch nicht zumachen.