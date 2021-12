Darts-WM: Cross mit Mühe ins Achtelfinale

Ex-Weltmeister Rob Cross ist bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace mit Mühe ins Achtelfinale eingezogen. Der Engländer, der 2018 den Titel gewann, besiegte in der dritten Runde den Nordiren Daryl Gurney in einem hochklassigen Match mit 4:3. Cross machte mit einem 170er-Checkout den Einzug in die nächste Runde klar.