Darts-WM: Titelverteidiger Price mit Mühe in Runde drei

Am Donnerstag (ab 20 Uhr/DAZN und Sport1) feiert der 16-jährige Fabian Schmutzler sein WM-Debüt. Der zweitjüngste Teilnehmer der Geschichte trifft auf den Engländer Ryan Meikle. Das deutsche Duell zwischen Florian Hempel (31) und Martin Schindler (25) findet am Sonntag statt. Die deutsche Nummer eins Gabriel Clemens (38) ist erst am 23. Dezember gefordert.