Darts-WM: Wright und Cross erreichen das Achtelfinale

Für Wright, der im Vorjahr in der dritten Runde am Saarwellinger Gabriel Clemens gescheitert war, geht es im Achtelfinale gegen Ryan Searle aus England. Cross trifft in der nächsten Runde auf den Weltranglistensechsten Gary Anderson (Schottland) oder den Engländer Ian White. In der zweiten Runde hatte Cross den Rückkehrer und fünfmaligen Champion Raymond van Barneveld ausgeschaltet, der nach der Partie positiv auf das Coronavirus getestet wurde.