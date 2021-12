Hempel verpasst Achtelfinale bei Darts-WM

Der 31-jährige Hempel ist erst seit Februar auf der Tour unterwegs und nahm das erste Mal an der WM teil. Lediglich Gabriel Clemens, der am Abend gegen den Waliser Jonny Clayton um den Einzug in die Runde der letzten 16 spielte, hatte im Vorjahr als erster Profi aus Deutschland das Achtelfinale erreicht.