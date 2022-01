Darts: Wright nur noch knapp hinter Price - Clemens mit deutschem Rekord

Darts-Weltmeister Peter Wright liegt im neuen Ranking des Weltverbands PDC nur noch knapp hinter seinem walisischen Vorgänger Gerwyn Price. In der am Montag veröffentlichten Weltrangliste rückte der Schotte auf Rang zwei mit nun 1.191.500 Pfund bis auf 15.250 Pfund an den 2021er-Champion heran.