Darts-WM: Clemens winkt Duell mit 18-jähriger Greaves

Deutschland bester Darts-Profi Gabriel Clemens bekommt es in seinem ersten Duell bei der WM in London mit dem Sieger der Partie zwischen der erst 18 Jahre alten Beau Greaves aus England und dem Iren William O‘Connor zu tun. Dies ergab die Auslosung für den Saisonhöhepunkt (15. Dezember bis 3. Januar) am Montagabend. O‘Connor, Nummer 37 der Welt, ist in dem Erstrunden-Match gegen die Gewinnerin der Frauen-WM favorisiert.