Darts: Schindler erstmals Vater

Frankfurt am Main (SID) - Der deutsche Dartsprofi Martin Schindler ist zum ersten Mal Vater geworden. Dies teilte der 26-Jährige rund eineinhalb Wochen vor Weihnachten und kurz vor WM-Beginn auf Instagram mit. „Welcome to this World, our little Sunshine!“, schrieb Schindler und postete dazu ein Bild, auf dem die kleine Hand seiner Tochter Hailey zu sehen ist. Schindler ist seit August verheiratet.