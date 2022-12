Darts-WM: Lewis mühelos in Runde zwei

Dem zweimaligen Champion Adrian Lewis ist bei der Darts-WM in London ein Start nach Maß gelungen. Der Engländer setzte sich am Freitag zum Auftakt gegen Daniel Larsson aus Schweden mühelos mit 3:0 durch. In der zweiten Runde trifft der 37-Jährige, der schon seit Jahren nicht mehr auf dem Niveau früherer Tage spielt, auf den Australier Damon Heta.