Darts-WM: Nachmittagssession Tag 8 mit Jansen, Searle Gawlas, Suljovic

In Satz zwei konnte Jansen zeigen, zu welchem Niveau er in der Lage ist und fegte mit 3:0 über den Viertelfinalisten von 2021. Doch an diesem Tag war er nicht in der Lage, diese Qualität dauerhaft abzurufen, was ihn immer wieder genervt den Kopf schütteln ließ. (ARTIKEL: Darts-Youngster wird zum Rockstar)