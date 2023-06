Darts: Deutschland im Viertelfinale der Team-WM

Das Darts-Duo Gabriel Clemens und Martin Schindler ist bei der Team-WM in Frankfurt/Main ins Viertelfinale eingezogen. Die Deutschen setzten sich in der Runde der letzten 16 in einem umkämpften Duell mit 8:6 gegen Polen durch und treffen am Sonntag (13 Uhr/DAZN) auf die favorisierten Engländer mit Weltmeister Michael Smith und dem Weltranglistenfünften Rob Cross.