Darts-WM 2024: "Einen Pfeil aufheben, tut weh!" Niederländer trotzt Schmerzen

Der Prolog zur Auftaktsession von Deutschlands Nummer eins Gabriel Clemens bei der Darts-WM 2024 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1) hat eine weitere Überraschung gebracht.

Der Engländer Luke Woodhouse, als Nummer 33 der PDC Order of Merit nur knapp nicht auf der Setzliste, unterlag dem 104 Ränge hinter ihm platzierten Niederländer Berry van Peer am Donnerstagnachmittag mit 2:3.

Für den Niederländer, der mit dem Spitznamen „Bionic“ in der Dartswelt bekannt ist, war es der vorläufige Höhepunkt einer langen Reise. „Es bedeutet mir sehr viel. Ich hatte in den letzten sieben Jahren dreimal die Chance, mich für den Ally Pally zu qualifizieren und bin dreimal gescheitert“, erzählte van Peer nach dem Match und fügte hinzu: „Jetzt bin ich endlich hier mit meinem ersten Sieg – es ist unglaublich.“

Van Peer trotzt allen Widerständen

Doch nicht nur die lange Anlaufzeit Richtung Weltmeisterschaft ist bemerkenswert. Van Peer hatte in der Vergangenheit auch noch mit Dartitis zu kämpfen - unter anderem beim Grand Slam 2017 gegen Gary Anderson. „Ich kann jetzt sagen: Ich bin es los!“, sagte er nach dem Erfolg gegen Woodhouse der niederländischen Tageszeitung Algemeen Dagblad, fügte aber auch warnend hinzu: „Aber ja, es kann jederzeit zurückkommen.“

Und noch mit einer anderen Widrigkeit hatte „Bionic“ zu kämpfen. Letzten Dienstag war er die Treppe runtergefallen, wie er offenbarte. „Dadurch konnte ich fast nicht trainieren. Ich habe zwei geprellte Rippen.“ Zwar sei es beim Darts an sich nicht so schlimm, „aber wenn ich einen Pfeil aufheben muss, tut es sehr weh“.

Nun geht die Reise weiter. In der zweiten Runde trifft der 27-Jährige auf Josh Rock.

Heißes Abendprogramm mit Clemens und Littler

Mike De Decker, der am Dienstag den deutschen Dargutin Horvat besiegt hatte, verlor kurz darauf sein Zweitrundenmatch gegen Madars Razma mit 1:3. Zudem entledigte sich Rob Cross seiner Pflichtaufgabe gegen Thibault Tricole. Am Ende feierte der Weltmeister von 2018 einen souveränen 3:0-Sieg gegen den Franzosen, der als erster Vertreter seines Landes an einer Darts-Weltmeisterschaft teilnahm.

Am Abend startet dann auch der „German Giant“ Clemens ins Turnier. Der Halbfinalist des Vorjahres bekommt es in seinem Zweitrundenmatch mit Man Lok Leung aus Hongkong zu tun, der sich in Runde eins überraschend gegen Vize-Juniorenweltmeister Gian van Veen (Niederlande) durchgesetzt hatte.

Heiß erwartet wird außerdem der zweite WM-Auftritt von Ausnahmetalent Luke Littler (England). Der erst 16 Jahre alte Junioren-Weltmeister zeigte bei seinem 3:0-Auftaktsieg gegen Christian Kist am Mittwoch mit einem Dreidart-Average von über 106 die beste Leistung eines WM-Debütanten jemals. In Runde zwei wartet der an Nummer 20 gesetzte Andrew Gilding (England) auf den Shootingstar.

Alle Spiele der Nachmittagsession im Überblick:

1. Runde

Mickey Mansell - Xiaochen Zong 3:0 (3:2, 3:0, 3:1)

Luke Woodhouse - Berry van Peer 2:3 (2:3, 3:2, 1:3, 3:2, 0:3)

Runde der letzten 64

Madars Razma - Mike De Decker 3:1 (3:0, 1:3, 3:2, 3:2)

Rob Cross - Thibault Tricole 3:0 (3:0, 3:2, 3:0)

