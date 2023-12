Darts-WM 2024: Ex-Weltmeister dreht auf

„Ohh Gary, Gary - Gary, Gary, Gary, Gary Andersooon“ - der Londoner Alexandra Palace zeigte sich zum Auftakt der Freitag-Abendsession von seiner besten Seite und jubelte den schottischen Ex-Weltmeister in die Runde der letzten 16.

Mit 4:1 besiegte Anderson seinen kroatischen Kontrahenten Boris Krcmar klar, spielte dabei nur knapp unter 100 Punkten im Durchschnitt und komplettierte das Achtelfinale der Darts-WM, das Michael van Gerwen und Weltmeister Michael Smith bereits am späteren Abend eröffnen .

Bereits vor seinem zweiten Auftritt des Jahres in der Londoner Kultstätte durfte sich Anderson freuen. SPORT1 -Moderatorin Katharina Kleinfeldt überreichte dem 53-Jährigen, der jüngst Geburtstag feierte, ein personalisiertes SPORT1 -Phrasenschwein im Kult-Look.

Anderson startet schwach - und dreht dann auf

Und auch in der Partie hatte der Routinier allen Grund zur Freude: Während Krcmar noch im ersten Satz mithalten konnte, dabei ein High-Finish von 161 Punkten spektakulär checkte, drehte Anderson in der Folge auf und holte sich alle vier Sätze in Folge.