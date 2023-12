Darts-WM 2024: Gewagtes Outfit! Deutsche Fans beschenken SPORT1-Experten

Am fünften Turniertag der Darts-WM 2024 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1) überraschte SPORT1-Experte Max Hopp mit einem ungewöhnlichen Outfit. Der 27-Jährige zeigte sich in einem weißen Sakko, dass mit Streifen in Schwarz-Rot-Gold verziert war.