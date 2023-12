Darts-WM 2024: "Hat nicht die Eier!" Superstar ledert gegen deutsche Darts-Asse

Bei der anstehenden Darts-WM ( ab dem 15. Dezember live bei SPORT1 im TV ) werden erstmals fünf deutsche Spieler an den Start gehen. Dabei ist die Hoffnung groß, dass Gabriel Clemens seinen Halbfinal-Coup aus dem Vorjahr wiederholt.

Wenn es nach Michael van Gerwen geht, ist die deutsche Nummer eins aber nicht so stark. Für den Niederländer ist Clemens nur ein „Semi-Top-Spieler“, wie er in der Sport Bild verriet. „Wenn er ein Top-Spieler wäre, würde er in der Premier League spielen. Oder hätte Major Turniere gewonnen“, moniert MvG.