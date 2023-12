Darts-WM 2024: Machtdemonstration eines Supertalents - Peter Wright legt los

In der Abendsession von Tag sechs der Darts-WM 2024 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 ) durfte der aktuelle Junioren-Weltmeister erstmals sein Können unter Beweis stellen und er enttäuschte die Fans nicht. Mit einer 3:0-Machtdemonstration ließ er Christian Kist nicht den Hauch einer Chance und flog regelrecht in die zweite Runde.

Am Ende landete das Supertalent bei einem Drei-Dart-Average von 106,12 Punkten - eine überragende Leistung beim Debüt im Ally Pally. Damit pulverisierte er die bisherige Bestmarke in diesem Jahr von 100,32 Punkten von Ryan Joyce. Dazu kamen noch sieben 180er, eine Checkout-Quote von 50 Prozent und ein 106-Highfinish im dritten Satz. Von dieser Leistung war auch SPORT1 -Experte Max Hopp beeindruckt. „Er ist ein spezieller Junge. Mach einfach weiter so“, gab er Littler mit.

Littler ist beeindruckt vom Ally Pally

Vor allem mit dem letzten Durchgang zeigte sich der als „The Nuke“ bekannte Littler mehr als zufrieden. „Ich war nervös, als ich auf die Bühne gegangen bin. Aber vor allem der dritte Satz war mein Dartspiel. Ich wollte einfach relaxt sein da oben“, sagte er nach dem Match bei SPORT1 . Zudem zeigte er sich beeindruckt von der Atmosphäre im Ally Pally. „Es war so verrückt, weil die Leute so laut waren. Ich konnte mich nicht mal selbst denken hören.“

In der zweiten Runde geht es für den wohl kommenden Superstar der Dartswelt gegen Andrew Gilding. Der Sieger trifft dann nach Weihnachten auf Matt Campbell, der sensationell James Wade aus dem Turnier befördert hat.

„Relentless“ lässt US-Boy keine Chance

Im ersten Spiel des Abends setzte sich Ryan Joyce, die aktuelle Nummer 35 der PDC Order of Merit , gegen Alex Spellmann durch. Am Ende stand ein klarer 3:1-Erfolg für den Engländer auf der Anzeigentafel, der Weg dahin war aber steinig. Den ersten Satz verlor „Relentless“ glatt mit 0:3.

Dementsprechend glücklich war Joyce, der mit einem Drei-Dart-Average von 100,32 Punkten glänzte, nach seinem Sieg. „Ich habe in einigen Phasen gewackelt. Ich kann besser spielen“, sagte er nach dem Match und fügte hinzu: „Die erste Runde ist so schwierig. Man will einfach nur durchkommen. Das lässt einen manchmal komische Sachen machen. Ich bin einfach glücklich.“