Darts-WM: Clemens beschert Sport1 neue Bestmarke

Gabriel Clemens hat SPORT1 die bislang beste Quote der laufenden Darts-WM beschert. Bis zu 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in der Spitze wollten den ersten Auftritt des Halbfinalisten aus dem Vorjahr live sehen, im Schnitt verfolgten 740.000 Menschen die Abendsession im Alexandra Palace in London. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 3,4 Prozent.