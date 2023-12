Darts-WM: Kultstar erreicht persönlichen Meilenstein

Heta, in den vergangenen drei Jahren jeweils in Runde 3 gescheitert, gelang damit die vorläufige Krönung seiner persönlichen Neuerfindung: Er begann in diesem Jahr, die Fans mit humorigen Walk-Ons zu unterhalten - eine Entscheidung, die auch einen sportlichen Hintergrund hat: Nach eigenen Angaben ist er zum Schluss gekommen, dass es seinem Spiel guttue, sich vor dem Match in lockere Stimmung zu versetzen.