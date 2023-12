Darts-WM: Pietreczko in Runde zwei - Horvat chancenlos

Ricardo Pietreczko hat sein Debütmatch bei der Darts-WM in London souverän gewonnen und die zweite Runde erreicht. Gegen die Japanerin Mikuru Suzuki, die letzte verbliebene Frau im Turnier, zeigte der Nürnberger von Beginn an eine konzentrierte Leistung und gewann mit 3:0. Zuvor war Dragutin Horvat gegen Mike De Decker aus Belgien mit 0:3 chancenlos ausgeschieden.

Pietreczko zeigte bereits früh seine Klasse, beendete das erste Leg mit einem 116er-Finish und gewann den Satz mit 3:0. Im zweiten gab der 29-Jährige zwar ein Leg ab, blieb aber in der Spur und sicherte sich ohne Mühe den dritten Satz 3:0. Am Freitag trifft Pietreczko auf den Weltranglisten-30. Callan Rydz aus England.

Nach Gabriel Clemens, Martin Schindler und Florian Hempel ist Pietreczko der vierte Deutsche in Runde zwei. Schindler und Clemens befinden sich in der Weltrangliste in den Top 32 und hatten deshalb für Runde eins ein Freilos erhalten. Hempel hatte bereits am Sonntag 3:1 gegen Dylan Slevin gewonnen.