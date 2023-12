Erstmals fünf deutsche Starter bei der Darts-WM: "Zeigt die Qualität"

Neben dem „German Giant“ treten noch Ricardo Pietreczko, Martin Schindler, Florian Hempel und Dragutin Horvat beim Jahres-Höhepunkt in London (15. Dezember bis 3. Januar) an. Es gebe aber „sogar noch ein paar mehr, die bisher noch nicht so sehr in den Fokus gekommen sind und vielleicht im Januar eine Tour Card ergattern können“, führte Clemens aus. (Gabriel Clemens: Das komplette Interview auf SPORT1)