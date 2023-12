PDC Darts WM 2024: Schindler über Chancen & Vater-Rolle - "Bin geduldiger geworden"

Am Freitag beginnt die Weltmeisterschaft im Alexandra Palace, Schindler träumt vom großen Wurf. „Natürlich würde ich gerne so weit wie möglich kommen und am Ende des Turniers den Pokal selber hochhalten“, sagte der Strausberger, der als einer von fünf Deutschen antritt.

Schindler, an Position 26 gesetzt, steigt in der zweiten Runde ein und trifft am 22. Dezember auf den Sieger des Duells zwischen Jermaine Wattimena (Niederlande) und Fallon Sherrock (England). Sherrock, die den Spitznamen „Queen of the Palace“ trägt, hat sich in den vergangenen Jahren im „Ally Pally“ in die Herzen der Darts-Fans gespielt.