Darts-WM 2025 heute live: Deshalb wird am Mittwochnachmittag nicht gespielt

Bei der Darts-WM werden am Mittwoch keine Nachmittagsspiele stattfinden. Das steckt dahinter.

Im Gegensatz zu Montag und Dienstag steht im Ally Pally am Mittwoch keine Nachmittagssession auf dem Programm.

Darts-WM 2025: Deshalb wird heute nur am Abend gespielt

Dass an dem Tag nur die vier Abendspiele ausgetragen werden, hat einen verblüffend einfachen Grund. Es hat mit der Anzahl der Spiele bei der Darts-WM zu tun, die in dieser Woche nicht genügend Paarungen für zwei Sessions an jedem Tag hergeben.