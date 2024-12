Darts-WM 2025: Van Gerwens Achtelfinal-Gegner steht fest - Überraschungsmann raus

Der Achtelfinal-Gegner von Michael van Gerwen bei der Darts-WM steht fest! Nachdem der Niederländer am Vortag mit 4:2 in den Sätzen gegen Brendan Dolan weitergekommen war, folgte ihm am Sonntag Jeffrey de Graaf. Der 34-Jährige besiegte Paolo Nebrida mit 4:1 und steht als erster Schwede in einem WM-Achtelfinale.