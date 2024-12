Darts-WM: Hempel nimmt erste Hürde souverän

Florian Hempel hat den Einzug in die zweite Runde der Darts-WM in London geschafft. Der Kölner, der zum vierten Mal beim Spektakel im Ally Pally antritt, gewann sein Auftaktmatch gegen den Niederländer Jeffrey de Zwaan 3:1. Vor Hempel hatten auch Ricardo Pietreczko (Hannover) und WM-Debütant Kai Gotthardt (Esslingen) die erste Runde überstanden, Gotthardt schied allerdings am Freitag aus.