Darts-WM: Van Gerwen gewinnt Auftaktmatch souverän

Der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen ist souverän in die dritte Runde der Darts-WM in London eingezogen. Der 35 Jahre alte Niederländer setzte sich im Ally Pally in seinem ersten Match 3:0 gegen den Engländer James Hurrell durch.