Morddrohungen und Support: Transfrau-Debatte bei Darts-WM

Noa-Lynn van Leuven, die erste Transfrau bei der Darts-WM in London, berichtet von schlimmen Anschuldigungen und Morddrohungen, die mit ihren ersten Erfolgen kamen. „Wer will schon Nachrichten lesen wie: ‚Wenn du meinem Mädchen auf die Damentoilette folgst, werde ich dich umbringen‘ und sich dann am nächsten Tag am Flughafen fragen, ob diese Person gerade hinter jemanden her ist“, sagte sie im SPORT1-Podcast „Checkout“.