"Schrecklich": Darts-Star stichelt gegen Rivalen

Die Darts-WM hatte sich Mike De Decker mit Sicherheit ganz anders vorgestellt. Als einer der Geheimfavoriten ins Rennen gegangen, scheiterte er bereits in der zweiten Runde mit 1:3 in den Sätzen an Luke Woodhouse. Doch die erste Enttäuschung scheint der Belgier mittlerweile überwunden zu haben. Er ist schon wieder zu Scherzen aufgelegt.