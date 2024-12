Trotz Dartpfeilbruch: Gotthardt gewinnt bei WM-Debüt

Debütant Kai Gotthardt hat bei der Darts-WM in London überraschend sein Auftaktmatch gewonnen - und dabei auch einem kaputten Dartpfeil getrotzt. Der 29-Jährige aus Esslingen am Neckar schlug bei seiner Premiere im Alexandra Palace in der ersten Runde den Schotten Alan Soutar mit 3:1 Sätzen. In der zweiten Runde trifft er nun am Freitagnachmittag (ca. 16.45 Uhr/Sport1 und DAZN) auf den Weltranglistenachten Stephen Bunting (England).