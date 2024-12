WM-Debütant Gotthardt verpasst Überraschung

Der Ally-Pally-Neuling mit dem Spitznamen "The Tunnel" hat Chancen gegen den Weltranglistenachten Stephen Bunting - verliert aber in vier Sätzen.

Der Ally-Pally-Neuling mit dem Spitznamen "The Tunnel" hat Chancen gegen den Weltranglistenachten Stephen Bunting - verliert aber in vier Sätzen.

Gegen Routinier Bunting (39), BDO-Weltmeister von 2014 und Halbfinalist bei der PDC 2021, startete Gotthardt konzentriert und mit dem besseren Gefühl für die „180“. Nach einem Break zum Gewinn des ersten Satzes vergab Gotthardt drei Chancen, auf 2:0 wegzuziehen. „The Bullet“ Bunting, in diesem Jahr Sieger beim Masters, ließ sich nicht zweimal bitten und drehte die Partie. Die letzten sieben Legs gingen an den Engländer.

Damit lichten sich die deutschen Reihen in London weiter: Am Donnerstag hatten der frühere Halbfinalist Gabriel Clemens und Niko Springer ihre Auftaktpartien verloren. Florian Hempel hofft, am Freitagabend gegen Jeffrey de Zwaan (Niederlande) Ricardo Pietreczko in die zweite Runde zu folgen. Dort greift die deutsche Nummer eins Martin Schindler erst am Sonntag ins Turnier ein.