Darts: Final Stage! Hopp darf weiter auf Tour Card hoffen

Souverän, mit einem 5:1 schlug Max Hopp seinen Gegner Dmitriy Zhukov in der Runde der letzten 128 bei der Q-School in Kalkar, und hat dadurch seinen Sprung in die Final Stage abgesichert.

Der 27-Jährige, der unter anderem auch für SPORT1 als Experte tätig ist, darf damit weiter auf eine der begehrten Tour Cards der PDC hoffen. Tags zuvor hatte Hopp noch eine schmerzliche Niederlage einstecken müssen, von der er sich aber gut erholt zeigte.

Gegen Zhukov konnte Hopp mit einem 3-Dart-Average 99.80 glänzen, mit dem er seinen Gegner dominierte. Das vierte Leg gewann die ehemalige deutsche Nummer eins mit lediglich elf Würfen.

Nico Kurz ebenfalls für Final Stage qualifiziert

Ebenfalls sicher bei der Final Stage am Start sein wird Nico Kurz. Die First Stage der Q-School ist für den 26-Jährigen nach seiner 3:5-Niederlage gegen Steven Morrison in der Runde der letzten 128 zwar beendet, doch bei der Final Stage wird er trotzdem antreten dürfen.

