Darts: Große Enttäuschung für Littler und irres Comeback von Humphries! Der 1. Tag beim World Grand Prix

Darts-Wunderkind Luke Littler scheitert in der ersten Runde des World Grand Prix. Weltmeister Luke Humphries zieht dramatisch ins Achtelfinale und trifft auf einen Deutschen.

Humphries gelingt irres Comeback

Indes gelang Luke Humphries ein irres Comeback! Der Vorjahressieger und amtierende Weltmeister gewann sein Erstrundenduell gegen Stephen Bunting mit 2:1 in den Sätzen, nachdem er die ersten fünf Legs verlor und einen Matchdart gegen sich hatte.

Die Nummer eins der Welt hatte gegen seinen englischen Landsmann zu Beginn der Partie keine Chance, denn Bunting spielte über weite Strecken der ersten beiden Sätze einen Average von knapp 110 Punkten - und das beim Modus Double In/Double Out!

Humphries übersteht einen Matchdart

Er überrollte seinen Gegner und gewann den ersten Satz im Schnelldurchgang mit 3:0 in Legs. Selbes Bild im zweiten Satz. Nach seinem eigenen Anwurf breakte die Nummer elf der Welt Humphries, der ratlos auf der Bühne stand.

World Grand Prix: Kracher gegen Pietreczko im Achtelfinale

Nachdem „Cool Hand Luke“ auch das erste leg im dritten Satz gewann, durchbrach sein Kontrahent erst einmal seinen Lauf und glich in den Legs aus. Direkt danach hatte er aber Probleme, in die beiden folgenden Legs zu kommen, weshalb Humphries ohne große Mühe auf 3:1 in Legs stellte und damit das Weiterkommen eintütete.