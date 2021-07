World Matchplay Darts: Tag 2 mit Cross, Price, Rydz, Chisnall

Der Newcomer geriet gegen „The Voltage“ zunächst mit 2:5 in Rückstand, konnte sich jedoch zurück in die Partie kämpfen. Vor allem mit seinen bärenstarken Finishes konnte der Youngster überzeugen. So versetzte er Cross mit dem höchsten möglichen Checkout, einem 170-Finish, und der damit verbundenen 10:8-Führung einen schweren Schlag.