World Matchplay in Blackpool: Viertelfinal-Action! Zeitplan, Teilnehmer, Preisgeld und das Turnier LIVE im Stream und Ticker

Das nächste Highlight der Darts-Saison steht an. Die PDC lädt zum World Matchplay im englischen Blackpool ein. Vom 15. bis 23. Juli kämpft die Darts-Elite um den begehrten Titel.

Beim Turnier geht es aber auch um viel Prestige, denn es ist neben der WM das älteste Turnier der Tour. Seit 1994 kämpfen die Stars um den Sieg.

Gesucht wird der Nachfolger von Michael van Gerwen: Der Niederländer gewann im Vorjahr das Turnier, doch der Top-Favorit musste völlig überraschend bereits in der ersten Runde gegen Brendan Dolan die Segel streichen.

Weltmeister Michael Smith sowie Ex-Champion Gerwyn Price sind ebenfalls bereits ausgeschieden. Im Achtelfinale am Dienstag war Schluss, während Nathan Aspinall, Joe Cullen, Daryl Gurney und Chris Dobey ins Viertelfinale sprangen. Am Mittwoch gesellten sich Damon Heta, Jonny Clayton Luke Humphries und Ryan Searle hinzu. Searle triumphierte in einem packenden Duell gegen Peter Wright und warf den Matchplay-Sieger von 2021 aus dem Turnier.

World Matchplay: Teilnehmer und Modus

Die jeweils 16 besten Spieler der Weltrangliste und der Pro-Tour-Rangliste duellieren sich dann in der ersten Runde.

Dabei wird zunächst im Best-of-19-Modus gespielt. Im Anschluss steigert sich die erforderliche Anzahl an Leg-Siegen pro Runde. So braucht es in der zweiten Runde elf siegreiche Durchgänge zum Erfolg, während es im Viertelfinale schon 16 sind. Das Halbfinale wird im Best-of-33 gespielt, ehe der Sieger nach Best-of-35-Match feststeht.

Wichtig ist aber: Für einen Sieg braucht es zwei Legs Vorsprung. Es wird aber maximal fünf Zusatz-Legs geben, ehe eine Parte im Sudden-Death entschieden wird.

Alle 32 Teilnehmer des World Matchplay:

PDC Order of Merit: Michael Smith, Peter Wright, Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Rob Cross, Luke Humphries, Jonny Clayton, Danny Noppert, Nathan Aspinall, Dimitri Van den Bergh, Dirk van Duijvenboode, Dave Chisnall, Joe Cullen, Damon Heta, Ryan Searle, James Wade

Michael Smith, Peter Wright, Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Rob Cross, Luke Humphries, Jonny Clayton, Danny Noppert, Nathan Aspinall, Dimitri Van den Bergh, Dirk van Duijvenboode, Dave Chisnall, Joe Cullen, Damon Heta, Ryan Searle, James Wade PDC Pro Tour Order of Merit: Josh Rock, Danny Noppert, Martin Schindler, Jose de Sousa, Ross Smith, Krzysztof Ratajski, Andrew Gilding, Gary Anderson, Stephen Bunting, Gabriel Clemens, Chris Dobey, Daryl Gurney, Raymond van Barneveld, Mike de Decker, Brendan Dolan

Auch die Damen werden in diesem Jahr wieder in Blackpool an den Start gehen. Die besten Spielerinnen der Weltrangliste werden am 23. Juli im Vorfeld des Männer-Finals ihre Siegerin ausspielen. Dabei geht Fallon Sherrock als Titelverteidigerin ins Rennen, hat aber in Beau Greaves eine harte Konkurrentin.

Alle 8 Teilnehmerinnen des World Matchplay:

PDC Order of Merit: Beau Greaves, Mikuru Suzuki, Fallon Sherrock, Robyn Byrne, Rhian O‘Sullivan, Lisa Ashton, Aileen de Graaf, Rhian Noa-Lynn van Leuven

Worlds Matchplay: Viertelfinale

Donnerstag, 20. Juli (ab 21 Uhr)

Joe Cullen - Daryl Gurney

Chris Dobey - Nathan Aspinall

Achtelfinale

Mittwoch, 19. Juli (ab 20 Uhr)

Brendan Dolan - Damon Heta 1:11

Jonny Clayton - Dimitri Van den Bergh 11:6

Peter Wright - Ryan Searle 8:11

Luke Humphries - Dirk van Duijvenbode 14:12

Dienstag, 18. Juli

Daryl Gurney - Gary Anderson 11:4

Danny Noppert - Nathan Aspinall 9:11

Gerwyn Price - Joe Cullen 11:13

Michael Smith - Chris Dobey 7:11

So können Sie das World Matchplay LIVE verfolgen: