World Matchplay: Price meldet sich nach Pause zurück

Souveräner Auftaktsieg von Gerwyn Price! Der Waliser hat seine Erstrundenpartie beim World Matchplay in Blackpool mit 10:4 gegen Daryln Gurney gewonnen.

Der Weltmeister legte einen starken Start ins prestigeträchtige Darts-Turnier hin. Nachdem Gurney bei eigenem Anwurf mit 1:0 in Führung ging, sicherte sich der Weltmeister von 2021 drei Legs in Folge.

Order of Merit: Darts Weltrangliste

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Price zeigt seine Qualität

Price bewies in den wichtigen Momenten gutes Timing und baute seine Führung stets weiter aus. Aber sein Gegner zeigte auch einige Schwächen. So kam Gurney nur auf einen 94,88 Average bei einer Doppelquote von 25 Prozent. Damit wurde er Price nicht gefährlich.

Im Vorfeld des Turniers wusste Price selbst nicht, mit welchen Leistungen er rechnen kann, denn in den vergangenen Wochen hatte er krankheitsbedingte Probleme und musste deswegen auch seine Teilnahme am World Cup of Darts absagen. Mit der Performance gegen Gurney stellte der Waliser klar, dass er wieder gesund ist.