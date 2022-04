DTM: Gerhard Berger liebäugelt mit Formel 1-Stars! Fahren Vettel, Hülkenberg & Alonso bald in DTM?

Berger: Muss man immer große Namen in den Vordergrund stellen? Ich will lieber sehr guten Motorsport vermarkten. Aber als junges Formel-Talent ist er wichtig. Weil er Ecken und Kanten hat und die DTM als Prüfstand nutzen will, um seinen Weg in die Formel 1 zu finden. Klar, mir ist schon bewusst, dass der Name Schumacher in Deutschland etwas Besonderes ist. Ich persönlich will natürlich jeden unterstützen, der aus der Schumacher-Familie kommt. Egal, ob das David oder Mick ist. Auch weil die Familie so sehr mit Michaels Schicksal belastet ist. Trotzdem: Wenn es um Rennsport geht, blende ich den Legendennamen aus. Da geht es nur um Leistung und um nichts anderes.