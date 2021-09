Dominik Kahun heuert beim SC Bern an

Kahun war in der abgelaufenen NHL-Saison an der Seite von Leon Draisaitl für Edmonton aufgelaufen, hatte bei den Kanadiern aber keinen neuen Vertrag erhalten. Am vergangenen Donnerstag kam der frühere Münchner im Test gegen die Rapperswil-Jona Lakers (1:3) bereits für Bern zum Einsatz. Der Saisonstart in der Liga erfolgt am Dienstag.