Eishockey, DEB: Reindl beklagt "negativen Einfluss" nach Niederlage im Weltverband

Die Geschichte des Spiegel, in Reindls Augen „tendenziös verfasst und bewusst lanciert zum Kongress“, habe „sicherlich einen negativen Einfluss auf die Wahl“ gehabt, teilte er dem SID mit: „Wie auch ein begleitendes, unglaublich denunzierendes Schreiben eines Landesverbandes“, das auch an das Council des Weltverbandes, aber nicht an Reindl selbst gegangen sei.