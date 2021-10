DOSB-Ethikkommission: DEB soll Fall Reindl "umfassend und unabhängig prüfen"

Der frühere Bundesinnen- und Bundesverteidigungsminister de Maiziere verneinte nun in seinem Schreiben an den DEB und die Landesverbände die "Zuständigkeit der Ethikkommission". Der DEB müsse klären, "ob eine verdeckte Finanzierung der ehrenamtlichen Funktion des Präsidenten" vorliege. "Das wäre nicht in Ordnung", so de Maiziere. Die Aufklärung des Sachverhalts nannte er einen "erforderlichen und wichtigen Schritt".