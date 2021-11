Eishockey: DEB-Torhüterin Harss positiv auf Corona getestet

Franziska Albl und Lisa Hemmerle trainieren bereits mit der Mannschaft, Sandra Abstreiter stößt am Sonntag dazu. "Natürlich ist solch eine Nachricht kurz vor unserer wichtigen Olympia Qualifikation bitter", sagte Schädler: "Ich habe dennoch vollstes Vertrauen in unsere drei Torhüterinnen. Wir werden auch weiterhin unser Ziel von Peking 2022 mit voller Energie in Angriff nehmen." Nur die Siegerinnen der Vierergruppe lösen das Ticket für die Winterspiele vom 4. bis 20. Februar in China.