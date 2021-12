Eishockey: Frankfurter Juniorenspieler stirbt nach hartem Zweikampf

"Nach langen und intensiven Bemühungen der Ärzte und Betreuer in den letzten Tagen versetzt die Nachricht uns in einen Schockzustand und in tiefe Trauer", sagte Patrick Steingraf, Vorstand Sport beim Löwen-Nachwuchs: "Für die Familie ist dies nach Tagen des Hoffens und Bangens das Schlimmste, was man sich vorstellen kann."