Eishockey: Rieder hofft auf NHL-Rückkehr: "DEL wird nicht davonlaufen"

Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder sieht seine nähere sportliche Zukunft eher wieder in Nordamerika als in Deutschland. „Die NHL ist weiterhin das sportliche Ziel. Jeder Sportler will so hoch wie möglich spielen. Es wäre schön, wenn es nochmal zurückgehen würde“, sagte der Stürmer im DEL-Podcast „Eiskalt auf den Punkt - powered by SPORT1″: „Die DEL wird nicht davonlaufen, und ich wollte auch noch weitere Ligen sehen.“