Eishockey-WM: Moritz Seider schwärmt von Bundestrainer Söderholm

Der 21 Jahre alte Verteidiger, der in der NHL-Hauptrunde in 82 Spielen für die Detroit Red Wings auf 50 Scorerpunkte kam, war am Freitag zum Härtetest vor dem WM-Auftakt am kommenden Freitag in Helsinki gegen Rekordweltmeister Kanada (19.20 Uhr/ SPORT1) zur DEB-Auswahl gestoßen. Ebenso die NHL-Profis Philipp Grubauer (Seattle Kraken) und Tim Stützle (Ottawa Senators).