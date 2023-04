Eishockey-WM: DEB-Frauen kassieren erste Niederlage

Die deutschen Eishockeyspielerinnen haben bei der WM in Brampton/Kanada einen ersten Dämpfer erlitten.

Am Tag nach dem 6:2 zum Auftakt gegen Schweden verlor das Team von Bundestrainer Thomas Schädler gegen die abgezockte finnische Mannschaft 0:3 (0:2, 0:1, 0:0). Das Turnierziel für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) bleibt der Klassenerhalt.

Deutschland hält gegen Finnland dagegen

Deutschland geriet am Karfreitag durch zwei Gegentore in weniger als drei Minuten durch Rosa Lindstedt (14.) und Emilia Vesa (16.) früh entscheidend in Rückstand.