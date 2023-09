Sieben Monate nach Horrorsturz: Glemser verlässt Krankenhaus

Glemser, der am 3. Februar nach einem Check in die Bande so folgenschwer gestürzt war, kann inzwischen wieder die Schultern, den Bizeps und das linke Handgelenk bewegen. Mit dem Rollstuhl tue er sich aber noch etwas schwer, berichtete er. Mit seiner Freundin Lara Lindmayer bezieht der 25-Jährige eine barrierefreie Wohnung in der Nähe der Rehaklinik in Pforzheim.