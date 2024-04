Start nach Maß: DEB-Frauen gewinnen zum WM-Auftakt klar

Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem klaren Sieg in die Weltmeisterschaft in den USA gestartet. Die Auswahl von Bundestrainer Jeff MacLeod bezwang zum Auftakt am Donnerstag Aufsteiger Dänemark mühelos mit 5:1 (1:0, 1:0, 3:1). Am Samstag (21 Uhr MEZ) geht es für Deutschland mit dem zweiten Gruppenspiel gegen Japan weiter.