Streitbeilegung im Dopingfall: Seidenbergs Sperre reduziert

Die Dopingsperre des früheren Eishockey-Nationalspielers Yannic Seidenberg ist um insgesamt 18 Monate verkürzt worden. Das Resultat der sogenannten Streitbeilegung teilten die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) und die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) am Mittwoch mit. Seidenberg (40) kann damit bereits ab dem 14. März 2025 wieder Funktionen im Profi-Eishockey übernehmen. Der Olympia-Zweite von 2018 peilt eine Trainerlaufbahn an.

Der 173-malige Nationalspieler, der mehr als 1000 Partien in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) absolviert hat, sei "erleichtert, dass die Angelegenheit nun auch sportrechtlich einen Abschluss genommen hat", teilte sein Anwalt Rainer Cherkeh mit. Die Streitbeilegung sei erfolgt, damit Seidenberg "auch sportrechtlich einen Schlussstrich ziehen und bereits ab Mitte März 2025 seine Karriere im Eishockey als Trainer fortsetzen kann".

Cherkeh behauptete in der Stellungnahme von Mittwoch, die Medikation, die zum positiven Test geführt hatte, sei "aufgrund einer medizinischen Indikation" erfolgt. Das widerspricht jedoch dem Inhalt des rechtskräftigen Strafbefehls, den Seidenberg akzeptiert hat. Darin heißt es: "Eine medizinische Indikation lag in keinem der Fälle vor." Was bedeutet: "Vorsätzliche unerlaubte Anwendung von Dopingmitteln." Darauf basiert auch die Sperre der NADA.