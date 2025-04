Kreis nach Sieg in Österreich zufrieden: "Ein stabiles Spiel"

Die Weltmeisterschaft rückt näher, und erstmals in der Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt schien der Eishockey-Bundestrainer zufrieden zu sein mit dem, was er gesehen hatte.

Mit deutlicher Verstärkung im Vergleich zu den Spielen zuvor hatte die deutsche Nationalmannschaft 16 Tage vor dem WM-Start gegen Ungarn im dänischen Herning (10. Mai) aufsteigende Form gezeigt. Doch der Feinschliff geht weiter - am Samstag (17.00 Uhr/MagentaSport) im „Rückspiel“ gegen Österreich in Rosenheim mit NHL-Power.

NHL-Star Grubauer ab nächstem Spiel dabei

Philipp Grubauer (Seattle Kraken) soll in seiner Heimat im Tor stehen, auch Routinier Yasin Ehliz aus München auflaufen. In der nächsten Woche stoßen die beiden NHL-Spieler Moritz Seider (Detroit Red Wings) und Lukas Reichel (Chicago Blackhawks) zum Team. Bei der WM-Generalprobe am 4. Mai in Düsseldorf gegen die USA plant Kreis auch mit den Nationalspielern der DEL-Finalisten Eisbären Berlin und Kölner Haie sowie mit Schweiz-Legionär Dominik Kahun.