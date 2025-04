WM-Generalprobe: DEB-Frauen gelingt Comeback

Mit einem gelungenen Comeback haben die deutschen Eishockeyfrauen bei ihrer WM-Generalprobe Selbstvertrauen für das Turnier gesammelt. Im tschechischen Pouzar setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod mit 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen Vorrundengegner Japan durch. Die Weltmeisterschaft in Budweis beginnt am Mittwoch.

„Wir haben uns über die gesamte Spielzeit gesteigert, müssen aber einen besseren Start erwischen“, sagte MacLeod: „Natürlich war es eine besondere Situation, da wir gestern den gesamten Tag gereist sind und heute eine Umstellung mit der kleineren Eisfläche hatten. Manchmal gibt es eben auch schlechtere Spiele, bei denen am Ende der Sieg zählt.“

Am Mittwoch (11.00 Uhr) startet das DEB-Team gegen Schweden in die WM. Die weiteren Vorrundengegner in der Gruppe B sind Norwegen (12. April), Ungarn (14.) und Japan (15./alle MagentaSport). Die ersten drei Teams erreichen das Viertelfinale. Im vergangenen Jahr hatte die DEB-Auswahl nur knapp das Halbfinale verpasst.