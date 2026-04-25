Schweiz-Doppelpack: DEB-Frauen siegen erneut

SID 25.04.2026 • 15:35 Uhr In Augsburg verspielt das deutsche Team eine 2:0-Führung, gewinnt am Ende aber doch.

Die deutschen Eishockey-Frauen haben ihre Saison mit einem mühsamen Sieg beendet. Im zweiten Duell mit der Schweiz innerhalb von 45 Stunden setzte sich das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod in Augsburg mit 5:3 (2:0, 1:3, 2:0) durch. Am Donnerstag hatte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Kaufbeuren deutlich souveräner 5:1 gewonnen.

Für das deutsche Team mit zwölf Olympia-Teilnehmerinnen, in dem mehrere Spielerinnen aus der U18 eine Chance erhielten, erzielten Anna Rose (7.), Nicola Hadraschek-Eisenschmid (12./60.), Emily Nix (29.) und Celina Haider (41.) die Tore. Die DEB-Auswahl gab vor 2539 Zuschauerinnen und Zuschauern eine 2:0-Führung aus der Hand, holte am Ende aber doch den Sieg gegen die junge Schweizer Mannschaft.

Die drei PWHL-Profis Laura Kluge (Boston Fleet), Sandra Abstreiter (Montréal Victoire) und Nina Jobst-Smith (Vancouver Goldeneyes) sind noch im Ligabetrieb aktiv. Auch die Welcke-Zwillinge Lilli und Luisa von der Boston University sowie die verletzte Kapitänin Daria Gleißner fehlten im Aufgebot. Die Schweiz, Olympiadritte in Mailand, verzichtete auf alle Stammspielerinnen und bot ein sehr junges Team auf.